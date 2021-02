Juventus, Pirlo sbotta in conferenza stampa: “Bernardeschi e Chiesa fuori ruolo? E chi dovevo metterci?”

Un pareggio amaro quello raccolto dalla Juventus di Andrea Pirlo al Bentegodi contro il Verona di Juric. Non è bastato il solito Cristiano Ronaldo ai bianconeri per ottenere la vittoria questa sera e il pari allontana sempre di più la squadra dalla vetta della classifica, occupata dall’Inter di Antonio Conte. Pirlo ha parlato in conferenza stampa ed è sbottato per via dell’insistenza dei giornalisti per quanto concerne lo schieramento fuori ruolo di Bernardeschi e Chiesa:

“La scelta di giocare a tre è stata dettata dalle esigenze, non dalla volontà di mettersi a specchio con il Verona. Se guardavate le assenze non avevo altre soluzioni, avevo già adattato Alex Sandro come terzo centrale, più di questo non potevamo inventare. Se ti mancano 4 difensori, terzini e attaccanti poi ditemi cosa era meglio fare. Perché non Dragusin? Non è un terzino e non ha giocato mai terzino, ha giocato solo da terzo centrale e non è stato mai provato in settimana da terzino. Bisogna guardare bene le partite prima di commentare, non mi sembra lo facciate bene. Chiesa e Bernardeschi fuori ruolo? Chi avreste messo in campo voi? Chiesa è un esterno d’attacco, ma ha giocato spesso in quel ruolo; Bernardeschi ha fatto sempre quel ruolo, forse erano gli unici giocatori nella posizione ideale”.