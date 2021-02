Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: Ilicic in attacco con Pessina e Muriel?

Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: la partita delle partite – Dal Real Madrid alla Sampdoria, ma la voglia di vincere è sempre la stessa. I nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta contro i blancos, anche se di fronte ci sarà una squadra scomoda con i blucerchiati di Ranieri (decimi in classifica a fare da spartiacque tra chi lotta per non retrocedere e chi vuole stare in zona UEFA). Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Ranieri

Probabile formazione Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Romero e Palomino a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Pessina sulla trequarti del campo a sostenere la coppia offensiva formata da Josip Ilicic e Duvan Zapata.

Probabile formazione Sampdoria – Per quanto riguarda la squadra allenata da Ranieri, 4-4-2 puntato al contropiede: attacco affidato a Keita e Quagliarella, chiavi del centrocampo a Candreva, Ekdal, Thorsby e Jankto. Infine in difesa presente il quartetto Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

Sampdoria-Atalanta probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.