Altro giro, altra riconoscenza: Panchina d’oro 2019-2020 a Gian Piero Gasperini

Altro giro, altra riconoscenza. Gian Piero Gasperini, per il secondo anno consecutivo, riceve la panchina d’oro per il percorso fatto con l’Atalanta durante la stagione 2019-2020. Ecco il comunicato della società bergamasca attraverso il sito ufficiale.

Le congratulazioni dell’Atalanta a Gasperini

“Per il secondo anno consecutivo Gian Piero Gasperini vince la Panchina d’oro. L’importante e prestigioso riconoscimento, organizzato dal Settore Tecnico della FIGC, è frutto delle votazioni espresse dagli allenatori di Serie A e si riferisce alla stagione 2019-2020. Un premio che va a coronamento di un’altra stagione memorabile in cui il tecnico di Grugliasco ha saputo condurre la squadra nerazzurra ad un ruolo da protagonista sia in campo nazionale che internazionale, con risultati storici ottenuti in campionato con il terzo posto finale e in UEFA Champions League con il raggiungimento dei quarti di finale, portando l’Atalanta, ormai da diversi anni, a misurarsi con squadre abituate a lottare ogni anno per la conquista di scudetti e coppe. Gian Piero Gasperini grazie al grande lavoro svolto e ai risultati ottenuti sulla panchina nerazzurra, bissa il successo dello scorso anno ed entra così nella ristretta élite di allenatori capaci di iscrivere il proprio nome per due stagioni consecutive nell’albo d’oro di questo importante riconoscimento, ancor più significativo perché arriva dalle preferenze espresse direttamente dai colleghi. Non solo, va segnalato che il tecnico di Grugliasco era stato premiato anche con la Panchina d’argento per la stagione 2006-2007 quando aveva conquistato la promozione in Serie A alla guida del Genoa. Dunque complessivamente, questa è la terza volta che viene votato come miglior allenatore della stagione”.