Altro giro, altro record per Luis Muriel (solo Messi e Lewandowski hanno fatto meglio di lui in Europa)

La stagione che sta facendo Luis Muriel è sicuramente la migliore della sua carriera. Da quando è approdato all’Atalanta, il suo percorso è sempre stato in crescita, sia tecnicamente che dal punto di vista umano, diventando un vero e proprio fuoriclasse. Contro lo Spezia gli è bastato un attimo (con una facilità veramente impressionante) a siglare un goal che solo un campione come lui può fare con grande maestria: cross dalla destra, sponda aerea di Gosens per il numero 9 atalantino che con un tiro a giro perfetto riesce a superare Zoet. Questo risultato non solo permette a lo stesso Muriel di arrivare a quota 16 goal in campionato, ma anche di scrivere l’ennesimo record stagionale.

Il colombiano è grande tra i grandi d’Europa – Secondo quanto riportato dai dati Opta, Luis Muriel ha siglato 14 goal nel 2021: solo Lionel Messi (17) e Robert Lewandowski (16) hanno messo lo zampino in più reti nei maggiori cinque campionati europei nel periodo. Un rendimento semplicemente strepitoso, che lui ha sottolineato nel post partita: “Sto per compiere 30 anni, ho acquisito un po’ di maturità in questi anni e prendo le cose in maniera diversa, ora ho più cultura del lavoro e non vado più in campo solamente per divertirmi”.