Atalanta-Spezia probabili formazioni: tridente nerazzurro con Miranchuk, Malinovskyi e Muriel?

Vietato perdere punti e all’occorrenza vincere per raggiungere i propri obiettivi stagionali. L’Atalanta deve riscattare la sconfitta contro l’Inter a San Siro e rimanere incollata al treno Champions (con il Real Madrid dietro l’angolo); dall’altra lo Spezia vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà una partita tutta da vivere, con la possibilità di vederla in diretta tv o streaming, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta-Spezia.

Atalanta-Spezia probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Italiano

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Toloi, Caldara e Palomino a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo Freuler-Pasalic a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente orobico: Malinovskyi e Miranchuk sulla trequarti del campo a sostenere l’unica punta Luis Muriel.

Probabile formazione Spezia. Per quanto riguarda gli uomini lo Spezia, 4-3-3 offensivo: tridente d’attacco con Gyasi, Agudelo e Verde; mediana affidata a Estevez, Ricci e Leo Sena. Sulla difesa presente il quartetto formato da Ferrer, Terzi, Erlic e Bastoni.

Formazioni Atalanta-Spezia, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Leo Sena; Gyasi, Agudelo, Verde.