Ci sarà Robin Gosens contro il Verona? Le condizioni dell’esterno atalantino

Mancano soltanto tre giorni alla sfida contro il Verona, e l’Atalanta è intenzionata a continuare il buon momento in campionato nonostante l’eliminazione agli ottavi di Champions con il Real Madrid. Un match apertissimo dove la posta in palio è sicuramente alta: da una parte i padroni di casa che in caso di vittoria raggiungerebbero la fatidica quota salvezza; dall’altra i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini che vogliono consolidare il quarto posto in classifica. A Zingonia intanto si valutano al dettaglio le condizioni dell’esterno Robin Gosens. Ecco la situazione del numero 8 nerazzurro in vista della gara contro i gialloblu.

Infortunio Gosens, la situazione del giocatore tedesco

Condizioni in miglioramento, ma altri accertamenti nelle prossime ore – Come citato dalla Gazzetta dello Sport, con il Real Gosens ha subito un fastidio all’adduttore. Tale episodio ha scatenato, ovviamente, qualche preoccupazione: già sulla fascia si evidenziano gli infortuni di Hateboer e Sutalo, mentre a sinistra, tolto il tedesco, hai soltanto Ruggeri a ricoprire quella posizione. Dopo gli esami fatti nelle ultime ore al Centro Bortolotti di Zingonia, le condizioni dello stesso Gosens stanno nettamente migliorando. L’ottimismo di poterlo rivedere al Bentegodi è tanto, ma occorrerà fare ulteriori accertamenti per non rischiare. L’Atalanta per il momento respira.