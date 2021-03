Dove vedere Atalanta-Crotone: streaming e diretta tv Serie A

Dove vedere Atalanta-Crotone: la presentazione del match: voglia di fare punti – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alla caccia della quarta vittoria consecutiva (dopo i successi con Cagliari, Napoli e Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris) per riuscire ad essere incollata al treno delle prime tre in classifica; dall’altra parte il Crotone fanalino di coda alla disperata ricerca di una risalita per riaprire le poche speranze di salvezza calabresi. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Atalanta-Crotone in streaming e diretta tv.

Dove vedere Atalanta-Crotone streaming e in tv: tutti i dettagli

Il match Atalanta-Crotone in programma mercoledì al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.