Dove vedere Genoa Sampdoria in tv e in streaming, 25^ giornata Serie A: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE GENOA SAMPDORIA IN TV E IN STREAMING – E’ tempo di Derby di Genova, è tempo di Derby della Lanterna: per la 25^ giornata, turno infrasettimanale, ecco la stracittadina tra le due acerrime nemiche del capoluogo ligure. Genoa-Sampdoria si disputerà per la terza volta in questa stagione, dopo l’andata di campionato e il match di Coppa Italia: pareggio in campionato, vittoria per il Grifone in Coppa. Le due squadre hanno subito una sconfitta nella scorsa giornata, visto che domenica hanno entrambe perso: 3-0 del Genoa contro l’Inter, 2-0 per la Samp in casa contro l’Atalanta. In ogni caso, però, sono entrambe piuttosto lontane dalla zona retrocessione, dunque possono affrontare questo derby con la giusta concentrazione e senza troppa pressione ulteriore data dalla classifica.

Dove vedere Genoa Sampdoria tv e streaming, quando si gioca

Il match Genoa-Sampdoria, valido per la 26^ giornata di Serie A, si disputerà mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20,45. La sfida, ovviamente, avrà luogo allo Stadio Ferraris-Marassi di Genova, stadio in cui giocano entrambe le compagini: in questa partita, però, giocherà tecnicamente in casa il Grifone.

Genoa Sampdoria dove vederla in tv e in streaming, i precedenti

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia quello di mercoledì sarà la sfida numero 105 tra Genoa e Samp. I 104 precedenti tra le due squadre vedono i blucerchiati in vantaggio in quanto a vittorie, avendo vinto in 40 occasioni, contro le 26 affermazioni rossoblu: 38, invece, i pareggi tra le due squadre. Come detto prima, quest’anno sarà il terzo derby, dopo l’1-1 dell’andata e il 3-1 per il Grifone di Coppa Italia.

Dove vedere Genoa Sampdoria in diretta tv e in streaming, probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Genoa Sampdoria in tv e in streaming, 25^ giornata

Il match tra Genoa e Sampdoria, Derby della Lanterna numero 105, sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.