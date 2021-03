Dove vedere Inter Atalanta, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Lunedì sera, alle ore 20.45, a “San Siro” nel monday night della 26.a giornata del campionato di Serie A si disputerà Inter-Atalanta. A scendere in campo saranno i padroni di casa di Antonio Conte e i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Prima di scoprire dove vedere Inter Atalanta in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

L’Inter è in testa alla classifica con 59 punti (18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e dopo il successo contro il Parma (1-2) nell’infrasettimanale ha ottenuto la sesta vittoria in campionato che ha proiettato i nerazzurri di Antonio Conte a +6 sul Milan. I bergamaschi, invece, sono quarti con 49 punti (14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal netto 5-1 al Crotone ottenendo la quarta vittoria di fila.

Inter-Atalanta sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coaudiuvato da Bindoni ed Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Var ed Avar saranno rispettivamente Valeri e Ranghetti.

Inter Atalanta diretta TV e streaming

Il match Inter Atalanta, valevole per la 26.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti tra Inter e Atalanta sono 59 con 40 vittorie dei milanesi, 10 pareggi e 9 successi dei bergamaschi. Nell’ultimo precedente dell’ 11 gennaio 2020 Inter-Atalanta si concluse 1-1.