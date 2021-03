Serie A, dove vedere Roma-Genoa in streaming e diretta tv

Oggi alle 12:30 si gioca Roma-Genoa, valida per la 26esima giornata della Serie A TIM. Le squadre giocheranno allo Stadio Olimpico della capitale a porte chiuse. I padroni di casa sono a caccia delle prime quattro posizioni, il Genoa per avanzare in classifica. Prima di capire dove vedere Roma-Genoa in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

I giallorossi sono quinti in classifica (47 punti), stretti tra Atalanta e Napoli; vengono dalla vittoria esterna contro la Fiorentina per 2-1. Il tecnico Fonseca si avvicina alla sfida con ben 8 infortunati: l’ultimo della serie è il centrocampista Veretout, che verrà rimpiazzato da Diawara oppure da un Lorenzo Pellegrini abbassato. In attacco il tandem Pedro-Mkhitaryan è insidiato da El Shaarawy, che aveva realizzato il suo ultimo gol in Italia proprio contro il Genoa. I liguri sono tredicesimi (27 punti) e vengono dal pareggio nel derby contro la Sampdoria. Mister Ballardini dopo un incredibile ripresa, che aveva portato la squadra dalle posizioni basse della classifica alla posizione in cui si trova, sembra aver rallentato il cammino; nel mese di marzo il Genoa ha pareggiato 3 partite e perso contro l’Inter, mentre nel periodo precedente aveva sommato 4 vittorie a 1 pareggio.

Nel girone d'andata la Roma aveva vinto 3-1, mentre il doppio scontro della scorsa stagione aveva prodotto una vittoria per i giallorossi (3-1) e un rocambolesco pareggio per 3-3. L'arbitro della sfida sarà Michael Fabbri; assistenti Vecchi e Fiore; quarto uomo Giua. In sala VAR opereranno Banti e Carboni. Non ci resta che scoprire dove vedere Roma-Genoa in streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma-Genoa in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 12:30 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, PC, Tablet, e persino sulle console come Ps5 e sulla stick Now Tv. Inoltre per particolari abbonati a Sky Calcio e Dazn la pay tv mette a disposizione il canale DAZN1 (canale 209) e DAZN1+ (canale 212). La telecronaca è stata affidata alla voce di Massimo Callegari, commento tecnico di Alessandro Budel.