Dove vedere Sampdoria Cagliari in tv e in streaming: Sky o DAZN? Formazioni e precedenti della partita

DOVE VEDERE SAMPDORIA CAGLIARI IN TV E IN STREAMING – Il Cagliari sembra davvero aver svoltato con la cura Semplici: due partite, due vittorie, tre gol fatti e nessuno subito. Insomma, i sardi, che hanno oggettivamente una squadra non da Serie B, stanno provando a cambiare marcia e, in attesa dei recuperi del Torino, sono tecnicamente fuori dalla zona retrocessione: i 21 punti accumulati portano la squadra di Giulini proprio un punto sopra i granata, a -4 da Spezia, Benevento e Fiorentina. Di contro, la Sampdoria ha ormai allungato in maniera piuttosto decisiva sulla zona calda: certo, il pareggio nel derby col Genoa ha un po’ deluso le aspettative dei tifosi che speravano di vincere almeno un derby dei tre giocati quest’anno, mai 31 punti in classifica fanno dormire sonni decisamente tranquilli alla squadra di Ranieri. Contro il Cagliari, dunque, saranno proprio i sardi ad avere le maggiori motivazioni: una vittoria significherebbe alimentare per davvero il sogno salvezza.

Quando si gioca Sampdoria Cagliari, 26^ giornata Serie A

Il match Sampdoria-Cagliari si disputerà domenica 7 marzo 2021 alle ore 18. La sfida si terrà allo stadio Marassi-Ferraris di Genova, casa dei blucerchiati.

Precedenti Sampdoria Cagliari, tutte le partite tra blucerchiati e rossoblu

In 69 precedenti giocati in Serie A tra Samp e Cagliari, è piuttosto netto il dominio dei sardi: sono ben 25 le vittorie rossoblu, a fronte delle sole 14 affermazioni dei doriani. Il risultato più frequente è il pareggio, 30 volte è uscito il segno X. All’andata, vittoria per 2-0 del Cagliari: rigore di Joao Pedro e Nandez fatali ai liguri un girone fa.

Probabili formazioni Sampdoria Cagliari, le scelte di Ranieri e Semplici

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella

CAGLIARI: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Sampdoria Cagliari in tv e in streaming, 26° turno Serie A

Il match tra Sampdoria e Cagliari sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.