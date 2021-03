Dove vedere Verona-Atalanta: streaming e diretta tv Serie A

L’allievo, il maestro e tre punti decisivi da entrambe le parti – Quando in campo ci sono Verona e Atalanta, ogni pronostico fa sempre storia a sé. L’allievo Juric contro il maestro Gian Piero Gasperini: una sfida che ha regalato diversi ribaltamenti di fronte. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per raggiungere aritmeticamente la fatidica quota salvezza; i nerazzurri per riscattare l’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Verona-Atalanta in streaming e diretta tv.

Dove vedere Verona-Atalanta streaming e in tv: orario e canale del match

La partita Verona-Atalanta al Bentegodi (in programma domenica pomeriggio alle 12:30), sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match tra i nerazzurri e i veronesi sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

