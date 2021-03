Gasperini: “Juventus eliminata dalla Champions? Non sono sorpreso”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, si presenta in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia, previsto per domani sera al Gewiss Stadium e valido per la 27^ giornata di Serie A. Durante la conferenza il tecnico trova anche l’occasione di dare una stoccata alla Juventus. Le due squadre si affronteranno a maggio per la finale di Coppa Italia e Gasperini prepara già il terreno di guerra.

Gasperini: “Non sono sorpreso dall’eliminazione della Juve”

Il tecnico dell’Atalanta, dichiara: “La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ troppa presunzione nell’approcciarsi solo al nome”. Dichiarazioni al fiele per il tecnico nerazzurro, che ci va giù duro contro i bianconeri. Il tecnico si esprime anche sull’addio al calcio non troppo lontano di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, e Leo Messi, campione del Barcellona. Il tecnico afferma: “Non guardo ai singoli, anche se Messi e Ronaldo sono dei campionissimi. In ascesa ce ne sono alktri che sanno fare la differenza, come Haaland, Mbappè. Eppure resto convinto della mia idea: in Champions continua chi si sa esprimere come squadra non aggrappandosi al campione“.