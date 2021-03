Gasperini pre Inter-Atalanta: “Partita molto importante quella di domani. Su Sportiello…”

Manca soltanto un giorno alla sfida contro l’Inter, e l’Atalanta è pienamente concentrata ad affrontare al meglio questo match dalla grande posta in palio: l’obiettivo non è solo quello di aumentare il distacco, ma anche di provare a riaprire il campionato. Largo ai sogni orobici, ma contro la capolista (e favorita per la conquista dello scudetto) allenata da Antonio Conte non è mai facile. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro (ed ex interista) Gian Piero Gasperini in vista del match, riportate attraverso Tuttomercatoweb.

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini pre Inter-Atalanta

“La partita di domani potrà dire molto sulle nostre attuali condizioni. L’Inter è quella favorita per portare a casa lo scudetto, ma è ancora tutto aperto: incontriamo una squadra meritatamente che non è capolista per caso. Negli ultimi incontri abbiamo fatto sempre bene, ma può arrivare anche la prima vittoria a San Siro. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono 13 giornate. Chi giocherà tra Gollini e Sportiello? Marco ha fatto due partite all’altezza: merita sicuramente delle chance in più in campo. Questa squadra mi sta dando tantissime soddisfazioni, soprattutto analizzando quello che è l’atteggiamento. Abbiamo riscontrato una crescita non indifferente: per esempio Miranchuk. Infortuni? Ai box ci sono solo Hateboer e Sutalo”.