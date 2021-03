Genoa Udinese: orario, dove vederla in tv, formazioni, precedenti. Serie A, 27^ giornata

SERIE A, ANTICIPO 27^ GIORNATA. AL “FERRARIS” BALLARDINI SFIDA GOTTI PER ALLUNGARE SULLA ZONA SALVEZZA – Torna in scena la Serie A, sul campo del “Luigi Ferraris“, il Genoa ospita l’Udinese. Le due compagini, distanti 5 punti e appena 2 posizioni in classifica, vantano il comune obiettivo di scalare la classifica per posizionarsi il più in alto possibile. Gli udinesi giungono da un ottimo momento con un solo passo falso nelle ultime 9 gare disputate e tentano l’assalto ai piani alti del nostro campionato che consentirebbe di restituire pregio al club. I genovesi tredicesimi, dopo un buon inizio di 2021, giungono da appena 3 punti nelle ultime 5 gare, tra cui, però le ultime 3 sono state big-match contro Sampdoria, Roma e Inter. Sia i rossoblù che i bianconeri figurano tra i peggiori attacchi del campionato dal momento che in 26 uscite hanno registrato soltanto rispettivamente 27 e 29 reti. Entrambe le compagini, però, vantano ottime statistiche per la retroguardia, sono soltanto 38 e 34 le reti incassate. I liguri si affideranno al giovane ritrovato Gianluca Scamacca, mentre i friulani saranno nelle mani dei realizzatori Rodrigo De Paul e Fernando Llorente.

Reggiana Lecce: precedenti e probabili formazioni

Le due compagini, nella loro longeva permanenza nel calcio professionistico, si sono incontrate in ben 29 occasioni sul campo di Genova. Il bilancio è fortemente favorevole ai rossoblù che hanno trovato la vittoria in 15 occasioni contro le 5 dei bianconeri, 9 i segni X. L’Udinese, però, non perde a Marassi da 5 gare (2-1, stagione 2015-16) e l’ultima sfida sotto la Lanterna si è conclusa 1-3, reti di Pandev, De Paul, Sema e Lasagna. Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, non ha mai superato il Genoa (2V e 1P) mentre Ballardini, mister genoano, è in deficit nel confronto con l’Udinese (4S, 3V e 2P).

Le probabili formazioni selezionate da Davide Ballardini e Luca Gotti:

GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Scamacca, Shomurodov

UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Llorente

Reggiana Lecce: orario e dove vederla in tv

Per Genoa-Udinese, il direttore di gara designato, l’esordiente Giacomo Camplone, della sezione di Pescara, emetterà il fischio d’inizio alle ore 20:45. La gara sarà trasmessa dalla piattaforma streaming DAZN in diretta ed in esclusiva assoluta. Il match sarà quindi visibile attraverso la App, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. La redazione del servizio a pagamento di video streaming online ha affidato la cronaca della gara al giornalista romano Pierluigi Pardo ed il commento tecnico alla bandiera granata Roberto Cravero. Genoa-Udinese sarà disponibile in streaming anche collegandosi al sito ufficiale del portale, sempre dopo la necessaria sottoscrizione dell’abbonamento a DAZN. La partita non sarà dunque trasmessa dai canali Sky Sport.

