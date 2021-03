Gianluigi Donnarumma furioso contro il Napoli: ira dei tifosi partenopei sui social

La sconfitta casalinga del Milan maturata contro il Napoli per 1-0 che complica un pò la classifica per l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha fatto innervosire parecchio il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma, letteralmente furioso al triplice fischio finale dell’arbitro Fabrizio Pasqua.

Il classe ’99 campano d’origine (Castellamare di Stabia) non ha preso bene i festeggiamenti della squadra partenopea per la vittoria, scontrandosi con alcuni avversari esternando molto nervosismo, probabilmente anche per il presunto rigore nel finale non fischiato al Milan per fallo di Babayoko su Theo Hernandez dove l’arbitro romano ha deciso di non fischiare dopo averlo rivisto al VAR. L’esclamazione di verso gli avversari (soprattutto rivolta al Team Manager) è stata: “Siete na’banda e’music”, frase non presa bene da alcuni giocatori partenopei, con attimi di tensione poi sedati dai componenti delle due panchine dove soprattutto il capitano Lorenzo Insigne, ha cercato di portare la calma, andando a parlare con Donnarumma, (suo compagno di Nazionale) che comunque è tornato negli spogliatoi visibilmente arrabbiato scuotendo la testa.

Ovviamente i tifosi del Napoli non hanno preso bene questa uscita dell’estremo difensore rossonero, scrivendo post molto critici a riguardo:

“Siete na’banda e’music. “Questo è quello che Donnarumma ha inveito panchina del Napoli con la sua solita spocchia e totale mancanza di rispetto ed educazione“.

“Donnarumma e anche quest’anno vinci qualcosa l’anno prossimo“.

“In effetti lui e la sua squadra negli ultimi anni hanno vinto tanto e finito sempre davanti al Napoli…ah no“.

“Dopo le parole di quello che sta tra i pali del Milan mi auguro che Maldini, che è una persona seria, prenderà dei provvedimenti“.

“Donnarumma vergognati e per di più un campano che dice frasi contro il Napoli ,sei un rinnegato, vergognati“.

“Ora cosa fai? Non chiedi scusa allo zio?? E ti saresti capitano di una squadra che ha dominato in Europa e nel Mondo?”

“Capitano di che, di cosa? Del Milan? Maldini e Baresi ti avrebbero preso con una mazza! Ti ci vogliono anni di forni di pane prima che diventi uomo“.