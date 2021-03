Il calendario del Genoa fino a fine campionato: dalla Fiorentina al Cagliari

CALENDARIO GENOA FINO AL TERMINE DELLA SERIE A: BIG MATCH E SCONTRI SALVEZZA PER IL GRIFONE – E’ un percorso in discesa per il Genoa, questo è sicuro. Dieci partite al termine e una salvezza ormai ad un passo, visto che i 31 punti e il +9 sul Cagliari possono far dormire sonni tranquilli. Ma non sarà facilissima la strada per i rossoblu, che in questo ultimo spiraglio di campionato avranno diversi impegni molto ostici da affrontare. Il primo match subito dopo la sostavedrà l’undici di Ballardini affrontare la Fiorentina: chi vincerà, metterà al sicuro la salvezza. Juventus, Milan, Atalanta e Lazio ancora sulla strada, ma anche diversi scontri più alla portata come quelli contro Benevento, Cagliari e Spezia: insomma, i presupposti per chiudere con serenità questo campionato ci sono eccome. Ballardini ha ridato equilibrio ad una squadra allo sbando, ed è possibile che possa decidere di far crescere qualche giovane interessante inserendolo con maggiore frequenza. Tra questi, occhio a Rovella, ormai della Juve, ma anche ad Eboa Ebongue.

Calendario Genoa da dopo la sosta fino alla fine della Serie A, da Genoa-Fiorentina a Cagliari-Genoa

Ecco il calendario dei rossoblu dalla sfida contro la Fiorentina subito dopo la pausa alla giornata conclusiva in casa del Cagliari. Calendario duro ma non impossibile, mancano ormai pochi punti per raggiungere la quota salvezza: manca ancora un piccolo sforzo, e Ballardini avrà completato il suo (ennesimo) capolavoro.

GENOA-Fiorentina 03.04.2021

Juventus-GENOA 11.04.2021

Milan-GENOA 18.04.2021

GENOA-Benevento 21.04.2021

GENOA-Spezia 24.04.2021

Lazio-GENOA 02.05.2021

GENOA-Sassuolo 09.05.2021

Bologna-GENOA 12.05.2021

GENOA-Atalanta 16.05.2021

Cagliari-GENOA 23.05.2021

