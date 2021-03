Infortunio Zapata, sarà disponibile il colombiano per Atalanta-Crotone? La situazione

Dopo la vittoria conquistata allo stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria, l’Atalanta è intenzionata a portare a casa la quarta vittoria consecutiva con il Crotone allenato da Serse Cosmi: subentrato a Stroppa e di ritorno nella massima serie dopo otto anni di attesa. Le motivazioni sono a mille, specialmente in ottica Champions, ma per quanto riguarda la situazione infortuni occorre analizzare al dettaglio tale contesto: fermi ai box ci sono Hateboer, Sutalo, Kovalenko, ma soprattutto il centravanti Duvan Zapata (tutti e quattro hanno svolto il classico allenamento differenziato). Il miglior bomber straniero della storia orobica sarà disponibile domani sera contro i calabresi?

Infortunio Zapata, ecco la situazione attuale in vista di Atalanta-Crotone

Valutazioni colombiane in corso all’insegna della prevenzione – Se da una parte non vi è stata riscontrata nessuna lesione dopo la partita contro il Real Madrid, dall’altra il problema riguarda invece un dolore scaturito da una vecchia cicatrice posta sul lato sinistro del retto femorale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il numero 91 atalantino potrebbe essere preservato per motivi precauzionali (e se Duvan riscontrerà ancora dolore). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore, considerando anche quella che sarà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Atalanta-Crotone.