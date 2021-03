Inter, isolamento fiduciario per temibile focolaio: altri due giocatori positivi

L’Inter nella morsa del Covid-19. La positività al virus, iniziata con Danilo D’Ambrosio la scorsa domenica, si è poi estesa verso altri giocatori. Ieri la notizia del tampone positivo di Samir Handanovic, oggi altri due giocatori sono risultati contagiati. Intanto la gara contro il Sassuolo, prevista per sabato a San Siro, potrebbe essere rinviata.

Inter, positivi Vecino e De Vrij

Passano da 2 a 4 i positivi della formazione di Antonio Conte. A D’Ambrosio e Handanovic si aggiungono anche Stefan De Vrij e Matias Vecino. L’indiscrezione arriva da “Corriere dello Sport”, si attende l’ufficialità dalla società nerazzurra. Dopo che al difensore Danilo D’Ambrosio è stato riscontrato il virus, alla Pinetina sono partiti con in primo giro di tamponi. Tutti negativi. Martedì Handanovic non stava bene, tant’è che non ha preso parte all’allenamento. Il successivo tampone ha rivelato il contagio. La squadra è in isolamento fiduciario, condizione che durerà per 14 giorni. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli verso Appiano Gentile. Sabato sera è prevista la gara contro il Sassuolo, il prossimo giro di tamponi è previsto per domani, giornata in cui si avranno ulteriori notizie. La vera preoccupazione è quella di un numero maggiore di positivi, quindi di un vero e proprio focolaio. Tanti i giocatori vicino a D’Ambrosio, si teme per Hakimi (solo falso positivo), Barella, Eriksen, Perisic, Lautaro e Lukaku.