Juve Lazio, le statistiche dei precedenti tra le due squadre

Juve Lazio, le statistiche del big match. La Juventus ha diramato sul proprio sito ufficiale le statistiche riguardo l’attesissimo match per la serie A di staserà che avverrà alle ore 20.45.



Stasera va in scena il big match della ventiseiesima giornata di serie A che vede contro Juventus e Lazio. La sfida dello Juventus Stadium è un banco di prova importante soprattutto per la squadra di Andrea Pirlo, chiamata a tenere il passo delle due milanesi. A proposito di questo match la Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato le statistiche delle partite precedenti.

Juve Lazio, sono 82 i successi dei bianconeri

I match tra Juventus e Lazio sono ben 154 di cui 82 sono quelli in cui hanno riscosso successo i bianconeri, mentre sono 34 le partite vinte della squadra di Lotito. Per quanto riguarda i pareggi, questi ne sono 37. Risulta interessante notare come la Juventus sia la “bestia nera” della Lazio, squadra contro la quale i biancocelesti hanno perso più partite nella serie A. Dall’altra parte la Lazio è la formazione contro cui i bianconeri hanno realizzato più goal nella serie A: quindi 272 reti.

In questo campionato di Serie A la Juventus ha vinto le ultime 4 gare in casa senza subire goal. Questo dato non si registrava dal lontano marzo 2018, periodo in cui ne realizzò 5 e in panchina c’era Massimiliano Allegri. Grande atteso della partita è Cristiano Ronaldo che ha segnato 5 goal in 5 partite contro la Lazio in serie A. Il portoghese ha partecipato ad almeno una rete in tutte le 5 sfide coi bianco celesti nel massimo campionato di serie A (5 goal e un assist). La Juventus ha ottenuto 19 gol dai neoacquisti nella Serie A 2020/21, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Nello specifico, le reti sono state firmate da Chiesa (sei), Morata (cinque), McKennie (quattro), Kulusevski (tre) e Arthur (uno).