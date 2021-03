La Juve fa sul serio per Locatelli?

Non è ancora terminata la stagione ma la Juventus pensa già al futuro. Il numero 73 del Sassuolo Manuel Locatelli è infatti un obiettivo di mercato dei bianconeri. Secondo la Gazzetta dello sport, già l’estate scorsa, Paratici su volontà di Pirlo provò a portare il centrocampista ex Milan a Torino ma si arrese di fronte al prezzo del cartellino. La società neroverde chiese 40 millioni, cifra che dunque costrinse la dirigenza bianconera a fare marcia indietro. Bianconeri che ci riprovarono a gennaio, ma la dirigenza emilliana non si schiodò dai propri passi, ribadendo inoltre che non prenderà mai in considerazione la formula del prestito. Il Sassuolo non vuole privarsi del proprio capitano tanto facilmente. Bianconeri che però devono fare in fretta dato che non sono i soli ad essere interessati al giovane centrocampista italiano. Secondo alcuni rumors, Locatelli piace molto anche a Guardiola che lo gradirebbe a Manchester.

Operazioni Locatelli, Paratici è pronto per il 3° tentativo

Locatelli piace alla Juventus… ma anche a Locatelli piace la Juventus. Secondo alcune fonti, la volontà del giocatore di trasferirsi in bianconero c’è, quello che manca è l’accordo consensuale tra le 2 squadre. Uno dei principali problemi della Juventus di Pirlo è stato, ed è tutt’ora la mancanza di un vero e proprio play-maker. L’unico centrocampista della rosa bianconera, in grado di ricoprire quel ruolo, al momento è Arthur. Il brasiliano però è spesso infortunato e Pirlo, durante la stagione, è spesso stato costretto ad adattare Bentancur in quel ruolo. L’uruguagio però non si è mai rivelato veramente all’altezza. Locatelli è dunque perfetto per colmare questo vuoto e secondo il tecnico bresciano, il ragazzo è già pronto per la Juventus. I bianconeri però hanno bisogno di sfoltire il centrocampo ed i principali indiziati a lasciare Torino a fine stagione sembrano essere Rabiot e Ramsey. Le loro cessioni permetterebbero però Paratici di ottenere quella cifra necessaria per portare Locatelli in maglia bianconera.