Lazio, il giorno del giudizio: ecco cos’è successo durante l’incontro con Lotito

La Lazio non sa più vincere. Dopo il tonfo in Champions League contro il Bayern Monaco, la formazione biancoceleste ha subito un calo di prestazioni in campo molto drastico. Dopo i tedeschi, la Lazio ha perso a Bologna e poi a Torino contro la Juve. In classifica, dove la competizione per i primi 6 posti è altissima, la situazione si è complicata, al momento i biancocelesti sono in 7a posizione con 43 punti. Il presidente Lotito, stanco della condizione e atteggiamento dei suoi, ha deciso di avere un confronto con tutti.

Lazio, la rabbia e le parole di Lotito

Arrivato a Formello, Lotito si è confrontato prima con il gruppo, poi con il tecnico. Non ha usato mezzi termini il presidente, ai giocatori ha detto: “Io onoro gli impegni, voi non date il 100%. Ma credo in voi, so qual è il vostro valore e sono convinto che potete dare molto di più”. Insoddisfazione e rabbia non solo nei riguardi della squadra, che non mostra più l’entusiasmo dei mesi scorsi, anche con l’allenatore non è stato morbido. Intanto il rinnovo di Inzaghi, che sembrava vicino fino ad un mese fa, slitta ancora. L’allenatore, che sembrava fosse il futuro solido della formazione biancoceleste, resta in dubbio.

Il futuro andrà a delinearsi tra la prossima sfida in A, contro il Crotone, sabato pomeriggio all’Olimpico; poi in Champions League, con la trasferta in Germania per affrontare la gara di ritorno contro i campioni d’Europa in carica.