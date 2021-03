Lichtsteiner cuore Juve, frecciata all’Inter: “Per vincere ha capito che doveva…”

LICHTSTEINER INTER, FRECCIATA AI NERAZZURRI: “E LA JUVE TORNERA’ GRANDE” – Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare. Durante una lunga intervista a TuttoJuve, l’esterno svizzero ha toccato vari temi. Tra questi, ha spiegato quale sia la sua attuale professione: l’orologiaio. “Difendere nel calcio è un arte, come gli orologi. Le vittorie nel calcio si ottengono nel momento in cui tutto è sincronizzato in maniera perfetta, esattamente come un orologio che segna l’ora corretta. Qualora non ci riuscisse, l’orologio non varrebbe niente”. Poi, ecco le sue parole sulla Juventus: “E’ un orologio in difficoltà. La Juve è in una fase in cui sta costruendo un nuovo ciclo vincente, penso che prima o poi dovesse arrivare l’anno in cui andavi in difficoltà. Purtroppo nel calcio non si può vincere in eterno”. Chi, invece, rischia di tornare a vincere è l’Inter, che sta volando verso lo Scudetto. E il terzino svizzero ex Juve ha tirato una frecciata ai nerazzurri: Lichtsteiner Inter, storia di una rivalità che non è mai finita.

Lichtsteiner Inter, frecciata ai nerazzurri: “Per vincere hanno avuto bisogno di comprare gli juventini”

Ecco le parole di Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero simbolo del ciclo vincente bianconero, a TuttoJuve, in merito al possibile successo dell’Inter: “E’ difficile giudicare, in tutta onestà non ho avuto modo di seguire e di vedere molte partite. Lo scorso anno la Juve aveva rischiato di perdere lo scudetto, per cui è normale incontrare nuovamente delle squadre in grado di poterti soffiare lo scettro. Penso che bisogna fare i complimenti all’Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole“. Insomma, l’ex juventino ha sì fatto i complimenti alla bella Inter di Conte, ma ricordando però che, per ottenere successi, si è dovuta avvalere di forze bianconere. Da Conte a Marotta, passando per Vidal, i nerazzurri hanno effettivamente acquistato diversi ex bianconeri. E queste parole faranno certamente felici i supporter della Juve. Un po’ meno, certamente, quelli dell’Inter.