Napoli-Crotone probabili formazioni: come sarà composto l’attacco azzurro?

Napoli-Crotone probabili formazioni: la presentazione del match – Per il Napoli di Gattuso si attende una settimana molto particolare con il recupero contro la Juventus alle porte, ma per avvicinarsi alla zona Champions occorre avere continuità con tutti (piccole comprese). Gli azzurri ospiteranno un Crotone ultimo in classifica, anche se occorrerà mantenere alta la concentrazione per evitare brutte sorprese. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Napoli-Crotone.

Napoli-Crotone probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Cosmi

Probabile formazione Napoli. 4-2-3-1 per i partenopei. Attacco formato da Politano, Zielinski e Insigne a sostegno dell’unica punta Mertens. Bakayoko e Fabian Ruiz daranno quantità a centrocampo, contando anche del supporto delle ali Di Lorenzo e Mario Rui. Chiavi della difesa a Manolas e Maksimovic.

Probabile formazione Crotone. Per quanto riguarda la squadra allenata da Cosmi, 3-5-2: tandem d’attacco composto da Simy e Di Carmine; mediana affidata a Pereira, Messias, Molina, Benali e Rispoli. Sulla difesa presente il terzetto Djidji, Golemic e Cuomo.

Formazioni Napoli-Crotone, gli schieramenti dal 1′ minuto

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Simy, Di Carmine.