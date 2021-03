Probabili formazioni Parma Inter: i dubbi di Conte e l’emergenza di D’Aversa

Probabili formazioni Parma Inter: verso il match

In questo venticinquesimo turno del campionato italiano di Serie A si affronteranno Parma ed Inter. L’incontro andrà in scena Giovedì 04 Marzo alle ore 20:45 e chiuderà la venticinquesima giornata del campionato. Il Parma, la squadra padrona di casa, è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro lo Spezia e si trova attualmente al penultimo posto in classifica con 15 punti. L’Inter si trova al vertice della classifica della Serie A con 56 punti ed è reduce dalla vittoria per 3 a 0 ottenuta contro il Genoa. All’andata, il match del 31 Ottobre terminò col risultato di 2 a 2.

Scopriamo adesso quali potranno essere le scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Parma Inter: le scelte di D’Aversa e Conte

QUI PARMA – D’Aversa è in piena emergenza in attacco, dovuta agli infortuni di Inglese, Cornelius, Zirkzee e Gervinho (oltre agli infortuni di Conti e Nicolussi Caviglia). Possibile che il tecnico del Parma decida di schierare la propria squadra con un 4-3-1-2, impiegando qualche esterno d’attacco come prima punta (una sorta di falso nueve). In porta spazio a Sepe. In difesa Busi e Valenti sono in leggero vantaggio su Iacoponi e Gagliolo, a completare il reparto ci saranno Osorio e Pezzella. A centrocampo l’unico dubbio riguarda Brugman (insidiato da Brunetta, ma dovrebbe avere la meglio il primo), dopodiché spazio a Hernani e Kurtic, con Kucka nella posizione di trequartista. In attacco con ogni probabilità ci saranno Mihaila e Karamoh: un attacco atipico come detto, ma che potrebbe creare scompiglio alla difesa nerazzurra con alcune ripartenze in velocità.

QUI INTER – Conte recupera tutti in vista di questo match (compreso Sensi che torna tra i convocati e si siederà in panchina). Con ogni probabilità si affiderà ai suoi uomini già impiegati nelle ultime partite, ma permangono alcuni possibili dubbi dovuti a situazione di turnover. In porta Handanovic. Confermata la difesa a 3 titolare composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sulla corsia destra ritorna Hakimi dopo il turno di squalifica, sul versante opposto Perisic è ancora favorito rispetto a Young. A centrocampo sicuri del posto Brozovic e Barella, mentre Vidal potrebbe far tirare il fiato ad Eriksen (se non dall’inizio, la loro sarà probabilmente una staffetta a gara in corso). Anche in attacco è probabile una sorta di staffetta tra Lautaro Martinez e Sanchez per affiancare Lukaku nei due di attacco.

Probabili formazioni Parma Inter: lo schieramento in campo

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi/Iacoponi, Valenti/Gaglilo, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman/Brunetta, Kurtic; Kucka; Mihaila, Karamoh. All.: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen/Vidal; Lautaro/Sanchez, Lukaku. All.: Conte.