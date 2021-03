Rafael Toloi raggiunge le 200 presenze con l’Atalanta: “Grato di far parte di questa bellissima storia”

Grinta, sacrificio, talento, solidità e un’amore verso l’Atalanta senza fine. Da quando è approdato alla corte nerazzurra nell’estate del 2015, Rafael Toloi non ha mai lasciato il posto da titolare, e sia in Italia che in Europa è diventato assoluto protagonista. L’evoluzione del numero 2 orobico gli ha consentito di conquistare la fascia di capitano: aspetto che lo consolida sempre di più nell’albo nerazzurro. Con la disputa dell’ultimo match contro il Real Madrid (conclusa con l’eliminazione della Dea agli ottavi di Champions per tre reti a uno), Toloi ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze atalantine. Un dettaglio che l’ex brasiliano ha voluto omaggiare.

200 presenze nerazzurre per Toloi. Le parole del difensore atalantino

Attraverso il suo profilo su Instagram, Rafael Toloi ha voluto omaggiare così il raggiungimento delle 200 presenze con l’Atalanta. Il post del difensore recita: “200 partite con questa maglia, nemmeno nei miei sogni più belli potevo immaginare! Felicissimo e grato di far parte della tua bellissima storia @atalantabc! Grazie a tutti per l’affetto! Grazie Dio! LA MAGLIA SUDATA SEMPRE 💪🖤💙. 200 jogos com esta camisa, nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar! Muito feliz e grato por estar fazendo parte de sua linda historia AtalantaBC obrigado a todos pelo carinho! obrigado meu Deus!”.