Inter-Sassuolo, c’è già una possibile data per il recupero del match

RECUPERO INTER SASSUOLO – Il Coronavirus ha ancora una volta sconvolto il calendario di Serie A. Dopo il caso del Torino delle scorse settimane, adesso tocca all’Inter far fronte a quest’emergenza. La crescita del numero di positivi in casa nerazzurra ha obbligato l’ATS di Milano a sospendere tutte le attività della squadra fino a lunedì 22 marzo, quando l’intero gruppo squadra sarà sottoposto a un nuovo giro di tamponi, prima di riprendere gli allenamenti. Automaticamente, quindi, è stata rinviata anche la gara contro il Sassuolo, prevista per sabato alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Inoltre, sempre su disposizione dell’ATS lombarda, tutti i giocatori nerazzurri non potranno rispondere alle convocazioni con le proprie nazionali. Intanto, tra stasera e domani si sapranno i risultati dei tamponi svolti al resto della squadra. Il rischio di vedere altri positivi è molto alto.

Recupero Inter Sassuolo, la prima data disponibile a inizio aprile

QUANDO SI GIOCA INTER SASSUOLO – Intanto, la Lega Serie A sicuramente rinvierà il match Inter-Sassuolo (manca solo l’ufficialità), senza lasciare la decisione al Giudice Sportivo. Quindi, non si dovranno aspettare tutti i tempi burocratici per poter decidere una data per disputare la partita valida per la 28° giornata del campionato di Serie A. Non sarà difficile trovare una data disponibile, visto che né Inter né Sassuolo sono impegnate nelle coppe e quindi non hanno impegni infrasettimanali.

La prima data disponibile sembra essere mercoledì 7 aprile, giorno in cui verrà recuperata anche Juventus-Napoli. Ma, la Lega potrebbe anche decidere di non far giocare due partite così importanti (inoltre non si potranno disputare di sera dato che ci saranno le gare d’andata dei quarti di Champions League) nello stesso giorno e quindi inserire Inter-Sassuolo di giovedì, ovvero l’8 aprile. L’orario del fischio d’inizio potrebbe essere alle ore 15: difficilmente le due partite verranno giocate addirittura in contemporanea.

Per adesso, questa è solo un’ipotesi, ma la cosa certa è che la partita sarà recuperata il prima possibile e questa volta non ci saranno complicanze a trovare una data.