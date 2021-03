Roger Ibanez rinnova con la Roma fino al 2025, le cifre dell’accordo

È uscito nel tardo pomeriggio il comunicato da parte dell’A.S Roma sul proprio sito ufficiale: Roger Ibanez rinnova e prolunga il proprio contratto fino al 30 giugno 2025. Il calciatore brasiliano, arrivato nel gennaio 2020 dall’Atalanta con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto rimarrà dunque a Trigoria per altri 4 anni. Arrivato a Roma tra lo scetticismo generale di molti tifosi, dato lo scarso minutaggio con la maglia dell’Atalanta Ibanez è riuscito tuttavia a ritagliarsi spazio nella parte finale della scorsa stagione. Adesso il centrale di difesa, classe 1998, è uno dei titolari della retroguardia romanista, ed a confermarlo sono i numeri. Sono infatti 26 le apparizioni di Ibanez in campionato su un totale di 29 partite giocate da parte della squadra capitolina.

Rinnovo Ibanez: le parole del difensore e le cifre dell’accordo con la Roma

Dopo pochi minuti dalla firma sul rinnovo di Ibanez, sono arrivate le prime parole ufficiale da parte del numero 24. “Questo rinnovo ha un significato importante per me. Ho lavorato molto per potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”. L’ingaggio di Ibanez è quasi raddoppiato. Se con l’Atalanta il centrale di difesa guadagnava 750 mila euro all’anno, ora con il rinnovo del contratto guadagna 1,2 millioni di euro, con la cifra che potrebbe salire fino a 1,7 per via degli eventuali bonus. Inoltre all’interno del contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 80 millioni. Clausola che probabilmente certifica la volontà da parte di Paulo Fonseca di blindare il proprio centrale di difesa.