Roma, si ferma anche Smalling: le condizioni del difensore

Neanche il tempo di godersi la grandiosa vittoria contro lo Shakhtar in Europa League che Fonseca riceve una nuova tegola. Arriva un altro stop per infortunio nella formazione della Roma. Questa volta si tratta d Chris Smalling. Il difensore inglese ha risentito di un problema alla coscia sinistra.

Roma, Smolling forfait per il Parma

Domenica pomeriggio, quando la Roma affronterà la formazione Ducale in trasferta allo Stadio Marc’Antonio Bentegoti, Chris Smalling non sarà tra i disponibili. Durante l’allenamento di oggi l’ex Manchester United ha riportato dolore alla coscia sinistra. Nulla di grave, si tratta di un fastidio muscolare. Il giocatore è stato subito sottoposto ad esami che hanno escluso lesioni. Considerando il gran numero di problemi muscolari che poi sono sfociati in infortuni più gravi, l’allenatore ha deciso di non rischiarlo contro i crociati. Precazioni in casa Roma per non rischiare la salute dei giocatori che quest’anno vivono dei ritmi “disumani”, così come aveva precedentemente dichiarato lo stesso Paulo Fonseca. Dunque, con il forfait dell’inglese, in difesa spazio al ritrovato Ibanez, tornato in forma dopo il breve stop; insieme a Mancini e Cristante.

L’allenatore vorrà far riposare il giocatore in vista della trasferta in Ucraina prevista per giovedì prossimo. Fonseca cercherà di avere tutti i giocatori possibili a disposizione per contrastare lo Shakhtar nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League.