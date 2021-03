Roofe come Cristiano Ronaldo: rosso per l’attaccante dei Rangers, ma non per CR7. E arriva la polemica di Ziliani e Pistocchi

ZILIANI E PISTOCCHI CONTRO CALVARESE, NON SI PLACA LA POLEMICA – Questa è l’Italia: è venerdì, la nuova giornata di campionato è alle porte, ma in molti ancora parlano del rosso non dato a CR7 contro il Cagliari che ha scatenato infinite polemiche sul web e sui social. In questo senso, i re della “polemica social” sono certamente Paolo Ziliani e Maurizio Pistocchi, dichiaratamente anti-Juve e spesso in prima linea quando c’è da attaccare la Signora. Ieri si disputava il match di Europa League Rangers-Slavia Praga (terminato 0-2), e durante il match i due giornalisti hanno trovato il modo di attaccare la Juve e Calvarese. Come? Keman Roofe, attaccante degli scozzesi, è stato espulso per un intervento molto simile a quello di Ronaldo su Cragno. Ed ecco subito Ziliani e Pistocchi contro Calvarese, con tweet al veleno sui propri account.

Ziliani e Pistocchi contro Calvarese, ecco perché: Roofe espulso per un fallo uguale a quello di CR7 su Cragno

Era il minuto 61 del match tra Rangers e Slavia Praga, quando sul risultato di 0-1 Kemar Roofe, attaccante giamaicano dei Rangers, entrava con i tacchetti alti sul volto del portiere ceco Kolar. Un fallo che, per certi versi, ha ricordato molto l’intervento di Cristiano Ronaldo su Alessio Cragno di domenica scorsa, quando il campione portoghese prese solo il giallo. Calvarese, infatti, non tirò fuori il cartellino rosso, scatenando una bufera social. E l’eco di quella bufera si è fatto sentire ancora ieri. Ziliani e Pistocchi si sono infatti scagliati contro la decisione del direttore di gara italiano paragonandola a quella ben diversa dell’israeliano Grinfeld, arbitro del match di Europa League.

Ecco cosa ha scritto Paolo Ziliani: "Peccato. Un bravo arbitro come Calvarese avrebbe saputo meglio giudicare l'intervento, risparmiando il rosso all'incolpevole attaccante".

Così gli ha fatto eco anche Maurizio Pistocchi, con una velenosa stoccata: “In Rangers-Slavia Praga lo scozzese Roofe è stato espulso per questo fallo sul portiere dello Slavia Kolar. Vi ricorda qualcosa? #calvarese“.

In Rangers-Slavia Praga lo scozzese Roofe è stato espulso per questo fallo sul portiere dello Slavia Kolar. Vi ricorda qualcosa?