Serie A, dove vedere Juventus-Napoli: data recupero, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Juventus-Napoli, si recupera la partita delle polemiche. I bianconeri riaffrontano gli azzurri cinque mesi e mezzo dopo il famoso 4 ottobre 2020 nel quale i partenopei non si presentarono a Torino. Ricordiamo che la ASL di Napoli bloccò la partenza della squadra di Gattuso a causa delle positività al Covid di Elmas e Zielinski. Dopo che il giudice sportivo aveva inizialmente sentenziato il 3-0 a tavolino dei bianconeri, il Collegio di Garanzia del CONI ha stabilito che la partita si sarebbe dovuta rigiocare. Il match Juventus-Napoli, valido come recupero della terza giornata della Serie A 2020/21, si disputa mercoledì 7 aprile alle ore 18,45 nell’Allianz Stadium di Torino. Si tratta della terza sfida stagionale tra le due squadre con le altre due che hanno visto il successo in Supercoppa Italiana dei bianconeri e la recente vittoria di misura degli azzurri del 13 febbraio.



Dove vedere Juventus-Napoli recupero Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.