Serie A, dove vedere Parma-Inter, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Parma-Inter, i nerazzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva. Dopo aver battuto 3-0 il Genoa nell’ultimo turno, la squadra di Conte ha mantenuto la testa della classifica con quattro punti di vantaggio sui cugini rossoneri e con 56 punti guida il campionato dopo ventiquattro giornate. I padroni di casa se la passano invece molto male e sono reduci da una striscia negativa di sedici partite di fila senza vittoria. Il match Parma-Inter, valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca giovedì 4 marzo alle ore 20.45 nello stadio Ennio Tardini di Parma. L’arbitro designato per la sfida è il signor Pasqua della sezione di Tivoli.



Le probabili formazioni di Parma-Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Brunetta, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.



Dove vedere Parma-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Parma-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.