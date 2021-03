Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: mano pesante con i rossoneri

Il Giudice Sportivo si è espresso su quelle che sono state le azioni dei giocatori ammoniti-espulsi sul campo durante la 27^ giornata di Serie A. La vera e propria sorpresa sono le decisioni sui rossoneri durante la sfida Milan-Napoli.

Giudice sportivo, le decisioni

L’attaccante del Milan, Rebic, espulso nei minuti finale del match contro i partenopei, ha avuto ben 2 giornate di squalifica dal GS. Le sue parole nei confronti di Pasqua sono state valutate come gravi, definite “espressioni irriguardose”. Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui per i prossimi due impegni in Serie A: Fiorentina e Sampdoria. Il Milan potrebbe fare ricorso e ottenere un piccolo sconto: da due ad una giornata di squalifica.

Durante la stessa gara, anche Gigio Donnarumma, portiere rossonero, ha avuto degli atteggiamenti sbagliati, che il Giudice ha definito “minacciosi e offensivi” nei confronti della panchina del Napoli. Per il portiere 10 mila euro di multa.

Le altre squalifiche

Non solo Rebic e Donnarumma, i giocatori che risultavano già diffidati e salteranno il prossimo turno di campionato sono: Cuadrado (Juventus); Glik e Schiattarella (Benevento); Bruno Peres (Roma); Di Lorenzo (Napoli); Ramirez (Sampdoria).

Infine, il GS, provvede ad ammonizione per proteste e ammenda di 1.500 euro (in quanto capitano) per Lorenzo Pellegrini della Roma.

Anche un allenatore nella lista del Giudice Sportivo, si tratta del tecnico del Verona, Juric, il quale ha contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco. Per l’allenatore 10 mila euro di multa e 1 giorno di squalifica.