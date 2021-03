Per il campionato di Serie A è tempo di turno infrasettimanale con i match della 25.a giornata in programma da domani a giovedì: il primo incontro molto probabilmente sarà rinviato, ovvero quello di Lazio-Torino per il problema Covid in casa granata e con l’USL di Torino che è pronto a bloccare la trasferta e dunque quasi sicuramente il 25° turno si aprirà alle ore 20.45 con l’anticipo Juventus-Spezia. Eccetto il posticipo di giovedì 4 marzo tra Parma-Inter, il resto dei match si disputerà mercoledì 3 a cominciare da Sassuolo-Napoli (ore 18.30), mentre alle ore 20.45 il clou è certamente il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria che farà compagnia ad Atalanta-Crotone, Benevento-Verona, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma e Milan-Udinese.

Telecronisti Serie A, 25.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Lazio-Torino, martedì 2 marzo ore 18.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Juventus-Spezia, martedì 2 marzo ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Giancarlo Marocchi

Sassuolo-Napoli, mercoledì 3 marzo ore 18.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Massimo Donati

Atalanta-Crotone, sabato 3 marzo ore 20.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Renato Zaccarelli

Benevento-Verona, mercoledì 3 marzo ore 20.45 (DAZN e DAZN1+ 212)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Dario Marcolin

Cagliari-Bologna, mercoledì 3 marzo ore 20.45 (Sky Sport 255)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Lorenzo Minotti

Fiorentina-Roma, mercoledì 3 marzo gennaio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Genoa-Sampdoria, mercoledì 3 marzo ore 20.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Fernando Orsi

Milan-Udinese, mercoledì 3 marzo ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Parma-Inter, giovedì 4 marzo ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Daniele Adani