Un tweet di Adani pro-Inter fa esplodere una bufera social

L’ex calciatore e attuale opinionista Daniele Adani molto probabilmente l’avrà tenuta per parecchi giorni e al momento fatidico l’ha tirata fuori: stiamo parlando della qualificazione del Real Madrid ai quarti di finale dopo aver eliminato nel doppio confronto l’Atalanta vincendo 1-0 in trasferta e 3-1 in casa. Adani conscio del sarcasmo che si fece a dicembre quando i blancos fecero fuori la squadra di Antonio Conte dal girone di qualificazione ha scritto un post su Twitter pro Inter per difendere in qualche modo quella eliminazione: “Ma non era il peggior Real Madrid della storia“.

Questo tweet non ha fatto cambiare opinione ai tifosi delle altre squadre che hanno attaccato duramente Adani per questa difesa dell’Inter; di seguito riportiamo alcuni commenti:

“È probabilmente il peggiore degli ultimi 10/15 anni: questo ci da la dimensione di quanto sia indietro il calcio italiano, no?”

“No, no. Il Real più forte di sempre, lo schiacciasassi Shakhtar Donetsk e la corazzata Borussia Monchengladbach“.

“Un poco come la storia di De Zerbi che non perdeva mai! Memoria corta, eh?”

“È uno dei peggiori Real Madrid degli ultimi 30 anni a memoria… il problema è sopravvalutare il calcio italiano ma i Blancos non andranno molto lontano“.

“E pensa come finiva se fosse stato il miglior Real Madrid… il nostro calcio è forse al livello “Europa League“.

“Lele ma quando la smetti e vai in pensione magari? Spazio ai giovani …. e chiudi quell’Inter Club con Cassano Ventola e Vieri, siete i 4 zimbelli del Web“.

“È il peggior Real del ventennio“.