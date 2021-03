Una modello che continua a crescere: il Gran Galà del Calcio si tinge di nerazzurro (quello atalantino)

Una sorprendente normalità che continua a crescere. L’Atalanta, all’edizione 2021 del Gran Galà del Calcio, è stata premiata come società dell’anno 2019/2020: risaltando quanto i bergamaschi siano un grande modello da seguire. Oltre ad essa, Gasperini è stato giudicato come il miglior tecnico e sia Gosens (ritenuto da tutti come il terzino più forte d’Europa) che Papu Gomez (eletto come il trequartista per eccellenza la stagione precedente) sono stati inseriti nella TOP 11. Ecco le reazioni a caldo.

Atalanta – “Al @grangaladelcalcioaic 2021 #Atalanta premiata come Società dell’Anno per la stagione 2019/20! Riconoscimenti anche per Gian Piero #Gasperini, votato quale miglior allenatore, e @robingosens e @papugomez_official, inseriti nella Top 11 maschile! 🏆👏. At the #GranGaladelCalcio #Atalanta has been awarded as Club of the Year for the 2019/20 season! Also, Gian Piero #Gasperini has been voted as the best coach and Robin #Gosens and #PapuGomez have been named in the Male Top 11!” 🏆👏

Gosens – “Sono orgoglioso di essere stato votato nella Top11 della scorsa stagione. Ho lavorato duro per arrivare a questo livello e ringrazio tutti i miei colleghi che mi hanno votato. Colgo anche l’occasione per ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato dal primo momento. Grazie @assocalciatori!”

Papu Gomez – “Bella squadra no? Sono molto felice ed orgoglioso di ricevere questo premio . Grazie @atalantabc @assocalciatori e tutti quelli che mi hanno votato . Un abbraccio grande”.