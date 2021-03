(VIDEO) Stefano Colantuono sull’Atalanta: “Bergamo nel cuore. L’annata del -6? Memorabile”

Prima del ciclo Gasperini, l’Atalanta più forte era quella di Stefano Colantuono: mister che a Bergamo ha portato tantissime soddisfazioni (specialmente durante le due annate con le penalizzazioni). Attraverso un video riportato sul canale ufficiale della Serie A, l’ex tecnico nerazzurro ha rilasciato qualche dichiarazione in vista di Inter-Atalanta: match dove l’ultima vittoria orobica risale alla stagione 2013/2014.





Le dichiarazioni di Stefano Colantuono pre Inter-Atalanta

“Ricordo molto il 4-3 del 2013, dove rimontammo dal 3-1 interista grazie ad una tripletta del Tanque Denis: ci fu anche un goal sbagliato a porta vuota da Ranocchia. Era un periodo in cui contro le grandi, specialmente con le milanesi, vincevamo qualche partita. I Percassi stavano gettando le basi: l’Atalanta in quegli anni aveva bisogno di consolidare la sua permanenza in Serie A. L’annata del -6? Annata mirabolante dove ci davano già per spacciati, invece ci salvammo con largo anticipo. Sono contento di aver fatto tutto questo a Bergamo: posto che io considero casa mia. Gasperini ha cambiato la mentalità dell’Atalanta, facendola diventare una big del campionato. I miei record? Sono stati battuti, ma gli auguro di fare ancora meglio: il bene dell’Atalanta viene prima di tutto. Per sconfiggere la Dea devi fare una partita perfetta: loro non mollano mai”.