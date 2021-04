Benevento-Parma probabili formazioni: la presentazione del match – Dieci punti dividono Benevento e Parma, ma entrambe vogliono cercare di raggiungere lo stesso obiettivo: quello della salvezza. I giallorossi sono motivati dal colpo esterno fatto in casa della Juventus; dall’altra i crociati hanno bisogno di una vittoria per avere continuità sul piano dei risultati, cercando di avvicinarsi al blocco composto da Cagliari e Torino. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Benevento-Parma.

Benevento-Parma probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e D’Aversa

Probabile formazione Benevento. 4-3-2-1 per i padroni di casa. Attacco formato da Ionita e Caprari a sostegno dell’unica punta Gaich. Hetemaj e Schiattarella daranno quantità a centrocampo. Quartetto di difesa affidato a Improta, Tuia, Glik e Barba.

Probabile formazione Parma. Per quanto riguarda la squadra allenata da D’aversa, 4-3-3 offensivo: tridente d’attacco composto da Karamoh, Pellè e Gervinho; mediana affidata a Kucka, Brugman e Kurtic. Sulla difesa si fa affidamento su Osorio e Bani, mentre sulle fasce spazio a Conti e Gagliolo.

Formazioni Benevento-Parma, gli schieramenti dal 1′ minuto

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Gervinho.