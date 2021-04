Cagliari-Verona probabili formazioni: Simeone o Pavoletti in attacco?

Cagliari-Verona probabili formazioni: la presentazione del match – Da una parte chi vuole cercare di rimanere incollata alla quartultima per sperare in una salvezza ancora possibile; dall’altra invece chi, quella salvezza, vuole raggiungerla matematicamente tagliando il traguardo dei fatidici 40 punti. Sia Cagliari che Verona vengono da una sconfitta, e non sono intenzionate a perdere punti per strada: specialmente per i sardi in piena zona retrocessione . Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Verona.

Cagliari-Verona probabili formazioni: le scelte di Semplici e Juric

Probabile formazione Cagliari. Semplici schiererà un 3-5-2. In attacco scalpita Simeone al fianco di Joao Pedro; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis comporranno il quintetto di centrocampo sia per cercare di bloccare gli attacchi veronesi che per dare una mano in fase offensiva. Chiavi della difesa a Rugani, Godin e Klavan.

Probabile formazione Verona. Per quanto riguarda la squadra allenata da Juric, 3-4-2-1: Barak e Zaccagli sosterranno Lasagna in attacco; mediana affidata a Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic. Retroguardia composta da Ceccherini, Lovato e Magnani.

Formazioni Cagliari-Verona, gli schieramenti dal 1′ minuto

Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.