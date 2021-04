Dove vedere Roma-Atalanta: streaming e diretta tv Serie A

Altro giro, altro scontro diretto. Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus grazie ad un super goal di Ruslan Malinovskyi, per l’Atalanta è arrivato il momento di affrontare la Roma allo stadio Olimpico. Una partita nella quale i nerazzurri vorranno consolidare il terzo posto in classifica, anche se dall’altra parte i giallorossi cercheranno di vincere per giocarsi le ultime chance di qualificarsi tra le prime 6 (nonostante la concentrazione sia tutta sull’Europa League). Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Roma-Atalanta in streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma-Atalanta streaming e in tv: orario e canale del match

La partita Roma-Atalanta allo stadio Olimpico (in programma giovedì sera alle 18:30), sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match tra i nerazzurri e i giallorossi sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

