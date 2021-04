Dove vedere Sampdoria Napoli, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Domenica pomeriggio, alle ore 15, presso il “Luigi Ferraris” di Genova la Sampdoria di Claudio Ranieri ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso, il match è valido per la 30.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria Napoli in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I blucerchiati occupano la 10.a posizione con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte) e nell’ultimo match hanno pareggiato contro il Milan (1-1). Il Napoli, invece, è quinto con 56 punti (18 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus.

Sampdoria-Napoli sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coaudiuvato dai signori Longo e Rocca, mentre il quarto uomo sarà Dionisi. Var ed Avar saranno rispettivamente Aureliano e Tegoni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-NAPOLI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Verre, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Dove vedere Sampdoria Napoli in tv e streaming

Il match Sampdoria Napoli in tv, valevole per la 30.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e e Sky Sport (252 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio streaming di Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti al “Ferraris” sono 53 con un bilancio nettamente in favore dei blucerchiati con 21 vittorie della Samp, mentre sono 17 i pareggi e 15 vittorie del Napoli. L’ultimo precedente in casa della Samp risale al 3 febbraio 2020 quando il Napoli s’impose per 2-4.