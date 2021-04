Dove vedere Udinese-Juventus streaming e diretta tv: Sky o DAZN?

L’ultimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi indipendentemente da quella che sarà la questione Superlega: la Juventus di Pirlo per continuare a lottare per il secondo posto in classifica (dove la concorrenza è molto alta tra un Milan che non perde un colpo e l’Atalanta che ha ritrovato la sua continuità); l’Udinese per raggiungere la matematica certezza di rimanere in Serie A anche la prossima stagione. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Udinese-Juventus in streaming e diretta tv.

Dove vedere Udinese-Juventus streaming e in tv: orario e canale del match

Il match Udinese-Juventus in programma il 2 maggio al Dacha Arena di Udine, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.