Genoa-Fiorentina probabili formazioni: Iachini punterà su Vlahovic?

Genoa-Fiorentina probabili formazioni: la presentazione del match – L’addio sofferto di Cesare Prandelli ha scosso l’ambiente calcistico (quello viola su tutti), ma ora è tempo per Iachini di trascinare la squadra alla salvezza per il secondo anno di fila. La Fiorentina è distante solo due punti dal Genoa di Ballardini (a quota 31), e quindi si parla a tutti gli effetti di uno scontro diretto. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina.

Genoa-Fiorentina probabili formazioni: le scelte di Ballardini e Iachini

Probabile formazione Genoa. 3-5-2 per Ballardini. In attacco il tandem Shokurodov-Destro; a centrocampo il quintetto composto da Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman e Czyborra. Chiavi della difesa a Criscito e gli ex atalantini Ivan Radovanovic e Andrea Masiello.

Probabile formazione Fiorentina. Schema speculare quello dei gigliati di Iachini. Confermato il blocco difensivo con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Fasce affidate a Biraghi e Venuti, mentre a centrocampo spazio a Bonaventura, Amrabat e Castrovilli. In attacco presenti Ribery e il cannoniere Vlahovic.

Formazioni Genoa-Fiorentina, gli schieramenti dal 1′ minuto

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.