Palinsesto Serie A DAZN 29a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il primo weekend di aprile con la ventinovesima giornata, la decima del girone di ritorno.

Palinsesto Serie A DAZN 29a giornata che si aprirà ufficialmente sabato 04 aprile 2021 con due sfide in programma alle ore 15:00. In contemporanea Lazio-Spezia (allo Stadio Olimpico arriva lo Spezia di Italiano, determinato a portare a casa punti decisivi nella lotta per la salvezza. All’andata, la Lazio si era imposta 2-1. Come finirà stavolta?) e Cagliari-Verona (trasferta in Sardegna per l’Hellas Verona di Ivan Juric, che affronta un Cagliari in lotta per non retrocedere.)

Sempre sabato 04 aprile, ma alle ore 18:00 andrà in scena il posticipo di questo turno di campionato, ovvero il Derby della Mole tra Torino-Juventus: tutto pronto allo Stadio Olimpico – Grande Torino per il Derby della Mole. Chi avrà la meglio tra Torino e Juventus? Segui la Serie A TIM su DAZN! Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto Serie A DAZN 29a giornata di campionato.



Palinsesto Serie A DAZN 29a giornata: le gare in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 03 Aprile 2021

Ore 15.00 Serie A 29a Giornata: Lazio vs Spezia– LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dallo Stadio Olimpico di Roma

Segui LAZIO-SPEZIA in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 29a Giornata: Cagliari vs Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212)

Segui CAGLIARI-VERONA in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 29a Giornata: Torino vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 17.35) dall’Olimpico-Grande Torino di Torino

Segui TORINO-JUVENTUS in diretta streaming su DAZN