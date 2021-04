Roma-Atalanta probabili formazioni: Malinovskyi o Pessina dietro il tandem colombiano?

Roma-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – La continuità dell’Atalanta (fresca di vittoria contro la Juventus) e contro le intenzioni della Roma di rimanere agganciata al treno delle prime sei nonostante la priorità all’Europa League (per i capitolini solo un successo nelle ultime cinque partite). Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i giallorossi.

Roma-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Fonseca

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il loro 3-4-1-2. Toloi, Romer, Djimsiti titolari in difesa; fasce a Maehle e Gosens, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco a Pessina sulla trequarti a sostegno delle due punte Muriel e Zapata.

Probabile formazione Roma. Per quanto concerne i padroni di casa, 3-4-2-1. Davanti Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko; sulle fasce spazio alla qualità di Bruno Peres e Karsdorp; Veretout e Villar avranno le chiavi della mediana. Difesa composta dal terzetto Mancini, Cristante e Ibanez.

Formazioni Roma-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.