Dove vedere Genoa-Atalanta streaming e diretta tv Serie A: Sky o DAZN?

L’ultimo step per avere la matematica certezza di conquistare per il terzo anno consecutivo la qualificazione in Champions League. L’Atalanta dopo il match contro il Benevento, ha bisogno di un colpo esterno prima di volare a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia. Dall’altra parte un Genoa che, nonostante sia matematicamente salvo, ha voglia di mettere in campo orgoglio e impegno per finire al meglio una stagione passata a risalire la china grazie a Ballardini. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Genoa-Atalanta in streaming e diretta tv.

Dove vedere Genoa-Atalanta streaming e in tv: orario e canale del match

Il match Genoa-Atalanta in programma sabato 15 maggio allo stadio Ferraris di Genova alle ore 15:00, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.