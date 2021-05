Genoa-Atalanta probabili formazioni: ci sarà Josip Ilicic dal primo minuto?

Genoa-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta per continuare a lottare per il secondo posto in classifica (con la finale di Coppa Italia dietro l’angolo in quel di Reggio Emilia); dall’altra parte un Genoa praticamente salvo grazie alla sconfitta del Benevento proprio contro i nerazzurri bergamaschi. Sarà una partita tutta da vivere quella di domenica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i rossoblu.

Genoa-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Ballardini

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il loro 4-2-3-1. Hateboer, Romero, Djimsiti e Gosens a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi, Pessina e Muriel a sostegno dell’unica punta Duvan Zapata.

Probabile formazione Genoa. Gli ospiti allenati da Ballardini andranno di 3-5-2: attacco composto da Scamacca e Shomurodov, centrocampo affidato a Zajc, Ghiglione, Badelj, Strootman e l’ex Zappacosta (schema compatto per bloccare le spinte nerazzurre). Reparto difensivo affidato al trio Goldaniga, Radovanovic e Andrea Masiello (entrambi ex atalantini).

Formazioni Genoa-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Hateboer, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.