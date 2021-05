“Osimhen non sa giocare a calcio”: Alvino irride Sconcerti e chiede le sue scuse, la reazione dei tifosi…

Protagonista delle ultime uscite stagionali positive del Napoli di Gattuso è certamente Victor Osimhen che, con 5 goal realizzati nelle ultime 5 partite, sta trascinando la propria squadra verso un piazzamento in Champions League per la prossima stagione. Dopo un inizio di stagione un pò sottotono, anche a causa dei numerosi problemi fisici avuti, ora il nigeriano sembra mostrare alcune di quelle qualità che hanno fatto innamorare il Presidente De Laurentiis e che lo hanno convinto a compiere uno sforzo economico importante per portarlo a vestire la maglia partenopea.

Le critiche di Sconcerti ad Osimhen e la risposta ironica di Alvino

Il giornalista-tifoso Carlo Alvino, sul proprio profilo Twitter, dopo la vittoria ottenuta dal Napoli per 1-4 contro lo Spezia con doppietta di Osimhen, ha attaccato Mario Sconcerti in merito alle sue valutazioni su Victor Osimhen. In particolare Alvino ha ripreso la dichiarazione in cui, circa due mesi fa, Sconcerti si sbilanciava sull’attaccante nigeriano dicendo che: “Osimhen non sa giocare a calcio”.

L’opinionista di Sky con un post su Twitter ha ironizzato sulle parole di Sconcerti e ha affermato: “Questa dichiarazione è del 9 marzo… due mesi di buona scuola calcio hanno fatto il miracolo… chiedere scusa è educazione. Saperlo fare è arte!“.

Ovviamente non si sono fatte attendere le risposte dei tifosi partenopei al tweet di Alvino: alcuni ricordano la celebre frase di Sconcerti su CR7 che avrebbe fatto panchina alla Juventus, altri invece hanno affermato che si tratta di una dichiarazione “SCONCERTANTE” e alcuni hanno ripreso le frasi di Baggio sui commentatori calcistici (“professori in tv incapaci di fare tre palleggi”).