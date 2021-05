Sassuolo-Atalanta probabili formazioni: Pessina dal primo minuto sulla trequarti?

Sassuolo-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole consolidare il secondo posto dopo aver conquistato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate. Dall’altra parte c’è un Sassuolo che ha bisogno di un successo per cercare di scavalcare la Roma al settimo posto e sperare ancora nell’Europa. Sarà una partita tutta da vivere quella di domenica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i neroverdi.

Sassuolo-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Zerbi

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro nuova formazione tipo, attraverso un 3-4-1-2. Toloi, Romero, Djimsiti a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Gosens. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi a sostegno del tandem colombiano Muriel-Zapata.

Probabile formazione Sassuolo. 4-2-3-1 per i padroni di casa: Berardi, Djuricic, Boga a sostegno dell’unica punta Defrel. A centrocampo presenti Obiang e Locatelli. Difesa affidata a Kyriakopoulos, Toljan, Chiriches e Ferrari.

Formazioni Sassuolo-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.