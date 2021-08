Calendario Serie A: quali partite su Sky e Dazn 2.a giornata?

Serie A 2021-22: partite su Sky e Dazn alla 2.a giornata campionato. Dopo aver avuto un assaggio di calcio dalle coppe europee di questi ultimi due giorni, siamo finalmente pronti a riabbracciare il ritorno della Serie A. Questo weekend, infatti, il campionato di calcio italiano torna in campo con i due anticipi della seconda giornata, ovvero Udinese-Venezia e Verona-Inter. Andiamo dunque a scoprire quali saranno partite trasmesse sulla piattaforma satellitare Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Calendario Serie A 2021-22 2.a giornata: quali partite su Sky e quali su Dazn

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A ha infatti concesso all’emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky.

2° turno di campionato che si aprirà venerdì sera con l’Inter di Inzaghi, che dopo l’ottimo esordio in casa contro il Genoa sfiderà il Verona di Eusebio Di Francesco. L’Atalanta guidata da Gasperini, dopo la vittoria arrivata solo nel recupero in casa del Toro sfiderà il Bologna di Mihajlovic. La prima di Maurizio Sarri all’Olimpico sarà contro lo Spezia del neo tecnico Thiago Motta, mentre il Napoli di Gattuso sarà in trasferta in Liguria contro il Genoa. L’ ultima big a scendere in campo sarà il Milan di Pioli, che a San Siro ospiterà il Cagliari.

Per quanto riguarda le neopromosse l’Empoli sarà di scena in trasferta contro la Juventus di Max Allegri, il Venezia aprirà il turno venerdì nell’anticipo serale contro l’Udinese, mentre l’ultima neo-promossa, la Salernitana, sarà impegnata in casa contro la Roma di Mourinho. Completeranno la prima giornata del campionato 2021/2022 di Serie A, Fiorentina-Torino e Sassuolo-Sampdoria. Andiamo dunque a vedere il Calendario Serie A 2021-22 relativo alla prima giornata di campionato.

2.a GIORNATA

Venerdì 27 Agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Venezia DAZN

Venerdì 27 Agosto 2021 ore 20.45 Verona-Inter DAZN e SKY

Sabato 28 Agosto 2021 ore 18.30 Atalanta-Bologna DAZN

Sabato 28 Agosto 2021 ore 18.30 Lazio-Spezia DAZN

Sabato 28 Agosto ore 20.45 Juventus-Empoli DAZN

Sabato 28 Agosto ore 20.45 Fiorentina-Torino DAZN e SKY

Domenica 29 Agosto 2021 ore 18.30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 29 Agosto 2021 ore 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZNe SKY

Domenica 29 Agosto ore 20.45 Milan-Cagliari DAZN

Domenica 29 Agosto ore 20.45 Salernitana-Roma DAZN